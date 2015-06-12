版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 13日 星期六 05:53 BJT

加拿大股市：下滑，能源股跟随油价走软

路透多伦多6月12日 - 加拿大主要股指周五下滑，能源股跟随油价走软，金融股也承压下跌。

油价周五连续第二天下跌，回吐本周录得的大部份升幅，因投资者获利了结，他们担心沙特增产将令全球供应过剩的情况加剧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低89.73点，或0.61%，报14,741.15点。

金融股 承压走软，跌0.47%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐