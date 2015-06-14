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亚洲 | 2015年 6月 14日 星期日 11:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 86.63 -0.58 -0.67 1951004

京东 37.95 +1.08 +2.93 10378619

新浪 60.74 +2.30 +3.94 3632453

搜狐 70.94 +1.69 +2.44 945438

网易 150.01 +1.48 +1.00 1273665

百度 207.60 +0.83 +0.40 2562699

台湾

台湾积体电路 23.67 +0.16 +0.68 2185943

联电 2.11 +0.01 +0.48 42576

日月光 6.46 +0.05 +0.78 245270

矽品精密 7.34 +0.03 +0.41 611786

和信超媒体 0.77 +0.03 +3.50 190443

友达 4.63 -0.10 -2.11 397447

中华电信 31.45 +0.01 +0.03 10911

台湾国际航电 44.79 -0.73 -1.60 1207256

香港

中国移动 65.75 +0.37 +0.57 135817

中国联通 16.79 +0.08 +0.48 60914

中国电信 64.98 +0.24 +0.37 5685

中芯国际 5.56 +0.03 +0.54 4910

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 141

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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