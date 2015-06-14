《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 86.63 -0.58 -0.67 1951004
京东 37.95 +1.08 +2.93 10378619
新浪 60.74 +2.30 +3.94 3632453
搜狐 70.94 +1.69 +2.44 945438
网易 150.01 +1.48 +1.00 1273665
百度 207.60 +0.83 +0.40 2562699
台湾
台湾积体电路 23.67 +0.16 +0.68 2185943
联电 2.11 +0.01 +0.48 42576
日月光 6.46 +0.05 +0.78 245270
矽品精密 7.34 +0.03 +0.41 611786
和信超媒体 0.77 +0.03 +3.50 190443
友达 4.63 -0.10 -2.11 397447
中华电信 31.45 +0.01 +0.03 10911
台湾国际航电 44.79 -0.73 -1.60 1207256
香港
中国移动 65.75 +0.37 +0.57 135817
中国联通 16.79 +0.08 +0.48 60914
中国电信 64.98 +0.24 +0.37 5685
中芯国际 5.56 +0.03 +0.54 4910
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 141
(完)
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