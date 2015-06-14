美国政经：日本经济财政大臣甘利明仍对在美国国会卡关的贸易协议满怀希望

路透东京6月13日 - 日本经济财政大臣甘利明周六仍希望在美国国会卡关的贸易立法将重振旗鼓，从而允许跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判得以进行下去。

“以最快速度在部长级会谈中达成广泛协议变得更难了，”甘利明在记者会上称，此前几小时一关键条款未能在美国众议院获得通过。

“我们没必要感到悲观，我们将紧密关注美国国会的动作。”

美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易促进授权(TPA)周五在众议院过关，但保护美国工人不受贸易协议损害的贸易调整协助计划(TAA)却惨败。众议院将于周二就TAA进行表决。

日本称，快速通道贸易促进授权对于TPP至关重要。(完)