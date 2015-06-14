美国政经：日本经济财政大臣甘利明仍对在美国国会卡关的贸易协议满怀希望

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月13日 - 日本经济财政大臣甘利明周六仍希望在美国国会卡关的贸易立法将重振旗鼓，从而允许跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判得以进行下去。
“以最快速度在部长级会谈中达成广泛协议变得更难了，”甘利明在记者会上称，此前几小时一关键条款未能在美国众议院获得通过。
“我们没必要感到悲观，我们将紧密关注美国国会的动作。”
美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易促进授权(TPA)周五在众议院过关，但保护美国工人不受贸易协议损害的贸易调整协助计划(TAA)却惨败。众议院将于周二就TAA进行表决。
日本称，快速通道贸易促进授权对于TPP至关重要。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。