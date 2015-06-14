美国政经：日本希望美国尽快通过贸易调整协助计划--内阁官房长官

路透东京6月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周六表示，他希望对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要的一方案很快在美国国会获得通过。

美国众议院民主党议员周五未理会总统奥巴马的个人恳求，与共和党议员合作，以压倒性的票数否决了贸易调整协助计划(TAA)；该计划旨在帮助因贸易协议而失业的美国工人。