美国政经：日本希望美国尽快通过贸易调整协助计划--内阁官房长官

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周六表示，他希望对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要的一方案很快在美国国会获得通过。
美国众议院民主党议员周五未理会总统奥巴马的个人恳求，与共和党议员合作，以压倒性的票数否决了贸易调整协助计划(TAA)；该计划旨在帮助因贸易协议而失业的美国工人。
“我们希望看到TAA尽快获得通过，”菅义伟在东京对记者称。
日本政府认为，如果TPP获得通过，对于重振日本经济命运至关重要。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。