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亚洲 | 2015年 6月 14日 星期日 12:02 BJT

美国政经：日本希望美国尽快通过贸易调整协助计划--内阁官房长官

路透东京6月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟周六表示，他希望对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要的一方案很快在美国国会获得通过。

美国众议院民主党议员周五未理会总统奥巴马的个人恳求，与共和党议员合作，以压倒性的票数否决了贸易调整协助计划(TAA)；该计划旨在帮助因贸易协议而失业的美国工人。

“我们希望看到TAA尽快获得通过，”菅义伟在东京对记者称。

日本政府认为，如果TPP获得通过，对于重振日本经济命运至关重要。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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