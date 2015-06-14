金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

路透6月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.27%或2.68点，报979.46点。

中国股市：沪综指震荡收升，市场观望情绪较浓结构性机会犹存

中国汇市：人民币缩量收创一个月新低，分红月购汇需求难改盘整走势

香港股市：恒指收涨1.4%，因MERS疫情担忧继续缓解

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巴西股市：指标Bovespa指数收低，几乎回吐本周的所有涨幅，跌势主要集中在银行和大宗商品生产类股上，Bovespa指数 收低0.64%，报53,347.53点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元维持韧性，但在周四收盘位附近交投。交易商指因巴西升息可能性支持雷亚尔脱离疲势。雷亚尔兑美元 收报3.1164/81，上交易日收报3.1053/60。

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南非股市：大致持平，在美联储下周召开政策会议前，交易商推迟押注。指标Top-40指数 收跌0.04%报46,129.91点。大盘综合指数 下滑0.1%报51,828.76点。

南非汇市：兰特兑美元缩减跌幅，此前标普确认南非BBB-评等

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印度股市：在交投震荡中微幅收高，但本周周线为连续第三周下跌，因市场持续担心改革放缓及雨季降水不足。指标BSE指数 收高0.21%，报26,425.30点，但本周累计跌1.3%。NSE指数 涨0.22%，报7,982.90点，本周累计跌1.5%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.06/07，上日收报63.97/98。

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