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市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:11 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(406,069口)

186,813 111,723 33,742 150,277 228,866 370,832 374,331 35,237 31,738

较6月2日变动(未平仓合约：增加7,345口)

-7,486 21,834 944 11,854 -17,707 5,312 5,071 2,033 2,274

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.0 27.5 8.3 37.0 56.4 91.3 92.2 8.7 7.8

各类交易商数量(总计为309家)

129 102 71 54 51 220 195(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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