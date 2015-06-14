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市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:12 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(443,543口)

122,710 143,983 110,447 172,918 147,174 406,075 401,604 37,468 41,939

较6月2日变动(未平仓合约：增加1,529口)

7,831 -28,650 5,447 -11,909 24,334 1,369 1,131 160 398

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 32.5 24.9 39.0 33.2 91.6 90.5 8.4 9.5

各类交易商数量(总计为395家)

123 126 152 94 98 311 304(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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