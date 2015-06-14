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市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:11 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,185口)

72,437 34,308 17,742 77,625 122,653 167,804 174,703 17,381 10,482

较6月2日变动(未平仓合约：减少2,490口)

-444 -8,328 -4,041 289 9,001 -4,196 -3,368 1,706 878

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.1 18.5 9.6 41.9 66.2 90.6 94.3 9.4 5.7

各类交易商数量(总计为251家)

101 62 67 54 60 187 167 (完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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