版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:10 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,641,774口)

483,798 157,943 545,121 536,555 861,689 1565474 1564753 76,300 77,021

较6月2日变动(未平仓合约：减少9,725口)

-10,652 3,011 9,399 -4,608 -19,429 -5,861 -7,019 -3,864 -2,706

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 9.6 33.2 32.7 52.5 95.4 95.3 4.6 4.7

各类交易商数量(总计为348家)

114 107 156 81 101 280 300 (完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐