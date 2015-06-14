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货币新闻 | 2015年 6月 14日 星期日 15:14 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(744,119口)

180,481 218,562 128,682 384,561 287,944 693,724 635,188 50,395 108,931

较6月2日变动(未平仓合约：减少4,272口)

-5,831 -16,579 3,054 -3,985 10,949 -6,762 -2,576 2,490 -1,696

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.3 29.4 17.3 51.7 38.7 93.2 85.4 6.8 14.6

各类交易商数量(总计为624家)

153 224 218 153 191 445 515 (完) (编译 于春红; 审校 戴素萍)

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