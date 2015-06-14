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市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:13 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,459,091口)

413,673 438,913 237,189 677,882 566,093 1328744 1242195 130,347 216,896

较6月2日变动(未平仓合约：增加4,754口)

-8,649 -47,356 25,850 -10,801 16,042 6,400 -5,464 -1,646 10,218

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 30.1 16.3 46.5 38.8 91.1 85.1 8.9 14.9

各类交易商数量(总计为719家)

163 179 197 233 258 527 553 (完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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