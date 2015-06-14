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市场报道 | 2015年 6月 14日 星期日 15:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月9日持仓报告(表)

路透6月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(171,541口)

50,677 64,059 25,182 81,795 64,122 157,654 153,363 13,887 18,178

较6月2日变动(未平仓合约：增加10,953口) 　　 -32 4,606 8,659 2,360 -3,734 10,987 9,531 -34 1,422

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 37.3 14.7 47.7 37.4 91.9 89.4 8.1 10.6

各类交易商数量(总计为256家)

69 107 62 47 48 159 191 (完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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