CFTC报告：COMEX期铜6月9日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(171,541口)
50,677 64,059 25,182 81,795 64,122 157,654 153,363 13,887 18,178
较6月2日变动(未平仓合约：增加10,953口) -32 4,606 8,659 2,360 -3,734 10,987 9,531 -34 1,422
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.5 37.3 14.7 47.7 37.4 91.9 89.4 8.1 10.6
各类交易商数量(总计为256家)
69 107 62 47 48 159 191 (完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。