全球汇市：最近一周美元多仓连第三周增加，且创六周高位--CFTC/路透

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周增持美元多头仓位，多仓规模升至六周来最高。
6月9日止当周，美元净多仓升至347.0亿美元，此前一周为341.5亿美元。这是连续第二周美元净多仓规模超过300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
与此同时，欧元的净空仓进一步降至137,974口，上周为165,512口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 42,440 46,681
空头仓 158,726 132,374
净仓位 -116,286 -85,693
欧元(125,000欧元为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 52,643 49,471
空头仓位 190,617 214,983
净仓位 -137,974 -165,512
英镑(62,500英镑为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 31,014 32,769
空头仓位 59,291 58,427
净仓位 -28,277 -25,658
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 13,515 12,514
空头仓位 3,386 4,155
净仓位 10,129 8,359
加元(100,000加元为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 21,004 30,095
空头仓位 34,749 31,120
净仓位 -13,745 -1,025
澳元(100,000澳元为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 65,195 63,386
空头仓位 79,222 76,642
净仓位 -14,027 -13,256
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月9日当周 前一周
多头仓位 11,097 9,432
空头仓位 22,892 19,971
净仓位 -11,795 -10,539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。