全球汇市：最近一周美元多仓连第三周增加，且创六周高位--CFTC/路透

路透6月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周增持美元多头仓位，多仓规模升至六周来最高。

6月9日止当周，美元净多仓升至347.0亿美元，此前一周为341.5亿美元。这是连续第二周美元净多仓规模超过300亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

与此同时，欧元的净空仓进一步降至137,974口，上周为165,512口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 42,440 46,681

空头仓 158,726 132,374

净仓位 -116,286 -85,693

欧元(125,000欧元为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 52,643 49,471

空头仓位 190,617 214,983

净仓位 -137,974 -165,512

英镑(62,500英镑为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 31,014 32,769

空头仓位 59,291 58,427

净仓位 -28,277 -25,658

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 13,515 12,514

空头仓位 3,386 4,155

净仓位 10,129 8,359

加元(100,000加元为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 21,004 30,095

空头仓位 34,749 31,120

净仓位 -13,745 -1,025

澳元(100,000澳元为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 65,195 63,386

空头仓位 79,222 76,642

净仓位 -14,027 -13,256

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月9日当周 前一周

多头仓位 11,097 9,432

空头仓位 22,892 19,971

净仓位 -11,795 -10,539

(完)

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