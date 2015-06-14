全球金融：IMF团队访问中国，评估是否应将人民币纳入SDR--官员

路透华盛顿6月12日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。

IMF总裁拉加德此前曾说，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题，不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。

中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)