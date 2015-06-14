全球金融：IMF团队访问中国，评估是否应将人民币纳入SDR--官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透华盛顿6月12日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。
一位官员称，IMF评估特别提款权(SDR)货币篮子的工作“正在进行中，技术工作处于初步阶段。”
“作为评估的一部分，IMF团队正在访问中国进行技术磋商，”这位官员在电子邮件中称。
IMF总裁拉加德此前曾说，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题，不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。
中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。