美国政经：贸易调整协助计划遭众院否决，奥巴马敦促议员三思

路透华盛顿6月13日 - 美国总统奥巴马周六敦促议员们给他的贸易议程第二次机会，并支持对工作外移海外的美国工人提供训练的法案。

该举措是“快速通道”贸易促进授权(TPA)法案的配套法案。奥巴马需要这两个法案在国会过关，才能完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商。

奥巴马在周末演说时表示，“若不认为这个明智的新贸易协定是为了劳工家庭而做出的正确之事，我将不会为此奋战到底。”

奥巴马周五在贸易协定上遭遇重大挫败。该协定是其剩下的18个月任期内经济首要任务之一。

众议院共和党议员在少数民主党议员的协助下，通过了该法案中的“快速通道”部分。

但民主党议员因担心新的贸易协定会使得更多美国工作岗位外移至海外，而将贸易调整协助计划(TAA)封杀。许多共和党议员也反对TAA。

奥巴马在周六的演说中表示，“为了这些工人、他们的家庭和社区，我敦促那些否决TAA的国会议员重新考虑，拥护美国工人的权益。”

他并清楚表示，他不会放弃贸易法案。他说，“这是正确要做的事。”