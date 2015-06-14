日韩经济指标预测--6月15日-6月22日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月15日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月修正值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差2,260 逆差534 出口(较上年同期) +3.5% +8.0% 进口(较上年同期) -7.5% -4.2% 6月17日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正13 6月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.6% 6月19日(五) 暂无重要经济数据预定发布 6月22日当周 6月22日(一) 暂无重要经济数据预定发布
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。