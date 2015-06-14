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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 06:09 BJT

****日韩经济指标预测--6月15日-6月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    6月15日当周
    
    6月15日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月修正值         --       -10.9%
             进口(较上年同期)                                      --       -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --       顺差63
    
    6月16日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          5月  逆差2,260      逆差534
             出口(较上年同期)                                   +3.5%        +8.0%
             进口(较上年同期)                                   -7.5%        -4.2%
    
    6月17日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                6月         --         正13
    
    6月18日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         --         持平
                                (较上年同期)                       --        -3.6%
    
    6月19日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    6月22日当周
    
    6月22日(一)
    暂无重要经济数据预定发布

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