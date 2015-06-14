澳新经济指标预测--6月15日-6月22日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月15日(一) 暂无重要经济指标公布。 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- -1.5% 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字31.9 截至3月31日年度经常帐 -- 赤字78.2 6月17日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.5% 6月18日(四) 暂无重要经济指标预定公布 6月19日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月22日当周 6月22日(一) 暂无重要经济指标预定公布(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。