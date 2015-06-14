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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 07:10 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月15日至6月22日

汤森路透6月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
    
    
    公布时间          业绩季度及公司名称                      代码
    ------------------------------------------------------------------
    6月17日    11:30  Q4 2015 联邦快递(FedEx)                  
    6月17日    AMC    Q4 2015 甲骨文(Oracle)                   
    6月18日    BMO    Q1 2015 Kroger Co                        
    6月18日    AMC    Q1 2016 红帽(Red Hat)                    
    6月19日    BMO    Q1 2016 Carmax                           
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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