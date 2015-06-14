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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 07:32 BJT

《全球汇市》欧元处于守势，因希腊债务问题谈判破裂

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1218 1.1268 -0.44 -7.27 1.2097

美元/日圆 123.32 123.37 -0.04 +3.04 119.68

欧元/日圆 138.34 139.01 -0.48 -4.45 144.78

美元/瑞郎 0.9295 0.9289 +0.06 -6.50 0.9941

英镑/美元 1.5553 1.5554 -0.01 -0.13 1.5573

美元/加元 1.2313 1.2320 -0.06 +5.98 1.1618

澳元/美元 0.7729 0.7723 +0.08 -5.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6981 0.6981 +0.00 -10.47 0.7797

澳元/日圆 95.310 95.280 +0.03 -2.50 97.750

新西兰元/日圆 86.090 86.120 -0.03 -7.74 93.310

英镑/日圆 191.80 191.93 -0.07 +2.91 186.38

澳元/新西兰元 1.1062 1.1055 +0.06 +5.66 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/许娜/李婷仪 审校 王兴亚/郑茵/孙茉莉)

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