美国个股：阿里巴巴2个月内将上线付费影视平台TBO，冀成中国Netflix

路透上海6月15日 - 中国电子商务巨头—阿里巴巴集团 副总裁兼数字娱乐事业群总裁刘春宁周日表示，公司在两个月后将上线网上付费影视平台—TBO，计划将其打造成为中国的Netflix 。

阿里巴巴的数字娱乐事业群包括阿里影业 、家庭娱乐平台和阿里音乐等业务，亦包括集影视投融资和粉丝经济为一体的娱乐宝平台。成立仅一年的娱乐宝已募集了约5.6亿元人民币资金，投向了约20个电影项目。他透露，娱乐宝正在跟一些美国好莱坞电影公司洽谈，寻找投资机会。 “未来两个月，我们将上线TBO，也就是天猫影视，我们将打造成中国的HBO和奈飞（Netflix）。”他在上海参加一论坛后对记者表示，该平台播放的影视剧，部分由中国及海外影视公司提供，部分将自制，未来90%影视内容将是付费的。 对于刚崭露头角的娱乐宝平台，他更是寄于厚望。他说,希望未来不只是用人民币投资国内项目，娱乐宝还将是一个国际化平台，让中国投资者去投资国际优秀电影。娱乐宝正与一些好莱坞公司洽谈，希望能够走通这后面的金融链条和法律途径。

4月阿里影业曾公告称，阿里巴巴有意向上市公司注入线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台资产，而业内普遍预期后者所指就是娱乐宝平台。

目前国内视频网站，例如优酷土豆 、百度 旗下爱奇艺等目前都是免费提供视频，主要盈利模利为广告收入。

Netflix是美国最大的在线影片租赁提供商，近年来亦大量投资自拍影视剧，例如《纸牌屋》、《女子监狱》等。时代华纳旗下的HBO是美国最大的付线影视频道之一。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)