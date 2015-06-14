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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 07:52 BJT

表格：韩国5月出口修正后为同比减少10.9%，进口下降15.4%

路透首尔6月15日 - 周一公布的海关修正数据显示，韩国5月出口较上年同期减少10.9%，进口则是下滑15.4%，几近持平于初值。

以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差6.3 顺差6.3

出口额(10亿美元) 42.4 42.4

(较上年同期变动%) -10.9 -10.9

进口额(10亿美元) 36.1 36.1

(较上年同期变动%) -15.4 -15.3

注：*初值为产业通商资源部6月1日公布的数字。(完)

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