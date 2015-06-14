表格：韩国5月出口修正后为同比减少10.9%，进口下降15.4%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月15日 - 周一公布的海关修正数据显示，韩国5月出口较上年同期减少10.9%，进口则是下滑15.4%，几近持平于初值。
以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差6.3 顺差6.3
出口额(10亿美元) 42.4 42.4
(较上年同期变动%) -10.9 -10.9
进口额(10亿美元) 36.1 36.1
(较上年同期变动%) -15.4 -15.3
注：*初值为产业通商资源部6月1日公布的数字。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。