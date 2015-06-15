巴西经济：总统罗塞夫对通胀苦不堪言，将尽一切努力来控制物价

路透圣保罗6月13日 - 巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)表示，她对巴西不断攀升的通胀率“苦不堪言”，并称政府将尽一切努力来控制物价。

在周六接受Globo TV的专访中，她并称政府需要尽快决定财政调整计划，以克服”暂时艰困的”经济情势。

“我对通胀感到苦不堪言，我认为这是最困扰我的事情之一，”罗塞夫表示。

“我知道这是暂时的情况，但我也知道...这会影响到民众的日常生活。”

巴西5月通胀率创下11年高位8.47%，分析师称通胀可能会进一步加速，之后才会因积极货币政策行动的压力而放慢脚步。

巴西央行为了在2016年底将通胀率拉回4.5%的官方目标，料在未来几个月会进一步升息。

巴西目前利率已达13.75%，为2009年1月以来最高。