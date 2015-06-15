巴西经济：总统罗塞夫对通胀苦不堪言，将尽一切努力来控制物价

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透圣保罗6月13日 - 巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)表示，她对巴西不断攀升的通胀率“苦不堪言”，并称政府将尽一切努力来控制物价。
在周六接受Globo TV的专访中，她并称政府需要尽快决定财政调整计划，以克服”暂时艰困的”经济情势。
“我对通胀感到苦不堪言，我认为这是最困扰我的事情之一，”罗塞夫表示。
“我知道这是暂时的情况，但我也知道...这会影响到民众的日常生活。”
巴西5月通胀率创下11年高位8.47%，分析师称通胀可能会进一步加速，之后才会因积极货币政策行动的压力而放慢脚步。
巴西央行为了在2016年底将通胀率拉回4.5%的官方目标，料在未来几个月会进一步升息。
巴西目前利率已达13.75%，为2009年1月以来最高。
罗塞夫称，通胀率年底前料将降下来，但警告称这要取决于政府掌控外的因素。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。