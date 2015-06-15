版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 08:34 BJT

标题新闻：IMF总裁称即便乌克兰债务重组谈判失败且无力偿债，IMF仍可能续提供借款

注：IMF为国际货币基金组织英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐