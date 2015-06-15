标题新闻：IMF总裁称即便乌克兰债务重组谈判失败且无力偿债，IMF仍可能续提供借款

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增

路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。