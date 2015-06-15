中国经济：北京党政机关国庆前迁至通州--香港文汇报

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透香港6月15日 - 香港文汇报上周六援引权威渠道消息称，北京市四套班子（市委、市政府、市人大、市政协）将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区，具体搬迁方案不日即将正式公开。
报导称，在此之后，京津冀一体化将有更大动作出台，包括央企、医院、大学迁出核心区，北京、天津同城化管理等重大规划或将启动。
事实上北京通州地区的房价近期早已受“北京市政府搬迁至通州”传言影响大幅上涨。早在今年两会期间针对北京市政府部门是否会搬到通州”，北京市长王安顺曾表示从来没有研究过。
文汇报称，北京市即将召开会议部署落实《京津冀协同发展规划纲要》，通州副中心建设是最关键的任务之一。部分医院、大学以及央企总部等或将迁出北京市核心区，北京城六区拟减少15%左右的人口。
北京和天津未来拟实现同城化管理，沿线建设科技园区。京津、北（京 ）唐（山） 秦（皇岛） 和北（京）保（定） 石（家庄）将进行三轴布局，同时周边若干小城市建设高标准微中心。上述规划预计到2020年基本完成。
今年4月30日召开的中央政治局会议审议《京津冀协同发展规划纲要》指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能。但截至目前官方尚未发布规划纲要全文。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨祯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。