中国经济：北京党政机关国庆前迁至通州--香港文汇报

路透香港6月15日 - 香港文汇报上周六援引权威渠道消息称，北京市四套班子（市委、市政府、市人大、市政协）将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区，具体搬迁方案不日即将正式公开。

报导称，在此之后，京津冀一体化将有更大动作出台，包括央企、医院、大学迁出核心区，北京、天津同城化管理等重大规划或将启动。

事实上北京通州地区的房价近期早已受“北京市政府搬迁至通州”传言影响大幅上涨。早在今年两会期间针对北京市政府部门是否会搬到通州”，北京市长王安顺曾表示从来没有研究过。

文汇报称，北京市即将召开会议部署落实《京津冀协同发展规划纲要》，通州副中心建设是最关键的任务之一。部分医院、大学以及央企总部等或将迁出北京市核心区，北京城六区拟减少15%左右的人口。

北京和天津未来拟实现同城化管理，沿线建设科技园区。京津、北（京 ）唐（山） 秦（皇岛） 和北（京）保（定） 石（家庄）将进行三轴布局，同时周边若干小城市建设高标准微中心。上述规划预计到2020年基本完成。