《全球重要经济事件一览表》--6月15日-6月22日

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6月15日(一)

土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)财长和央行总裁副手级会议。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会进行证词陈述(1300)。这是德拉吉在经济与货币事务委员会的季度听证会。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在亚太金融一体化启动仪式上发表题为“澳洲金融服务的未来”的讲话(2155)。

堪培拉--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在澳洲国立大学发表讲话(0750)。

都柏林--爱尔兰央行政府与风险部门主管Gerry Cross和欧盟金融服务执委希尔(主管金融服务)在爱尔兰国际银行联合会(FIBI)2015年年会上发表讲话。

维也纳--奥地利央行主办长期经济成长前景大会(至6月16日)。演讲者包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、奥地利总理维尔纳·法伊曼(Werner Fayman)、奥地利财长谢林(Hans Joerg Schelling)以及IMF的Thomas Helbing。

西班牙潘普洛纳--西班牙央行总裁林德发表演说。(1700)

6月16日(二)

土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)协调人会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。

巴黎--法国央行总裁诺亚将就当前监管环境下为经济融资发表演说(1500)。

6月17日(三)

伦敦--英国央行总裁卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话。

伦敦--英国央行公布6月政策会议之会议记录(0830)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议。无宣告利率之计划(至6月18日)。

6月18日(四)

法兰克福--欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额(0915)。

卢森堡--欧元集团会议(1300)。

东京--日本央行货币政策会议(至6月19日)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会举行利率会议(0800)。

6月19日(五)

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托联盟年会上发表演说(0636)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国国家经济研究局东亚经济研讨会上发表政策演说(1540)。

匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在克利夫兰与费城联储政策峰会上，就“社区发展与联储”发表演说(1645)。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在Menendez Palao国际大学，就“新经济模型。危机带来的教训”发表演说(1030)。

奥斯陆--第三届经济政策研究中心(CEPR)经济史座谈会，会议由CEPR与挪威央行共同组织(至6月20日)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)谈论北极安全问题(0930)。

6月22日(一)

伦敦--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说。

巴黎--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)。

维也纳--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

哥本哈根--丹麦央行公布季度经济报告(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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