中国证券：非券商机构参与新三板推荐挂牌及做市政策料很快落地--高层

路透上海6月15日 - 中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）副总经理隋强指出，基金公司子公司、期货公司子公司、私募基金等非券商机构参与推荐挂牌、股票做市的政策有望很快落地；同时，公募基金参与新三板的相关指引有望近期向市场征求意见。

中国证券报周一引述隋强称，全国股转公司将主抓融资产品、融资工具和风险管理工具的供给，试点开展证券公司股票质押式回购业务，正在研究制定资产证券化的业务规则，积极研究推出指数产品。

隋强并表示，截至6月12日，新三板市场挂牌公司已经达到2,568家，采用做市交易公司430余家，总股本1,186亿股，总市值1.25万亿元。所有挂牌公司已经覆盖全国31个省区市和82个行业门类，目前再审企业852家，在和券商积极接洽达成挂牌意向的公司已经接近4,000家。

他谈到，新三板发行融资快速增长的趋势不会改变。目前新三板市场已经形成以科技型、成长型、创新型中小微为主体的市场规模，这些数量庞大的中小微企业是中国下一步经济结构转型和产业升级的重要推动力，也是实现国家创新驱动发展战略的重要渠道。

他还指出，新三板市场目前还存在融资工具单一、风险管理工具单一等问题，今后股转公司一方面将抓备案审查的标准化，让企业能够快速适应市场发展；另一方面股转公司将抓融资产品、融资工具和风险管理工具的供给，优先股等规则将很快落地。

他表示，新三板市场的交易定价功能和市场流动性逐步改善的趋势不会改变。截止到5月底，全市场的投资者账户合计13.08万户，其中机构投资者是1.09万户，分别是2013年全年的15倍和10倍。

金融机构开发的理财产品超过了200只，挂牌公司中有PE、VC参股的挂牌公司的占比已经达到45.5%。交易效率的提升为股票发行和并购市场提供了流动性和定价基础，也为公募基金等多元的资金入市创造了条件。

隋强指出，在市场流动性改善的同时，现有协议转让中也依然存在的一些问题。协议转让是早期试点阶段的市场制度安排，从目前实践来看，确实需要进一步调整完善，全国股转公司正在进一步研究具体的改进和优化方案。

同时继续巩固和扩大做市转让业务，积极引入非券商机构参与做市转让业务，通过这些举措，全国股转公司希望进一步扩大做市商队伍，提高做市能力和水平。