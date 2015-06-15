中国个股：首旅酒店拟联合携程等向如家提出私有化建议

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透上海6月15日 - 中国北京首旅酒店（集团）股份有限公司 上周六刊登公告称，公司拟联合中国最大在线旅游服务商携程 等组成买方集团，向中国连锁酒店如家 提出私有化提议函。
公告显示，买方集团拟以每股美国存托股份32.81美元价格收购除买家以外的全部已发行流通股。买家集团除上述两家，还包括首旅关联方Poly Victory投资公司、如家联合创始人兼董事会联合主席沈南鹏、携程董事会主席梁建章、如家首席执行官（CEO）孙坚等。
该价格较如家最近20个交易日的平均收盘价溢价20%。目前买方集团共计持有如家发行在外的流通股约35%股份。
买方集团拟通过债权融资与（或）股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。其中，股权融资将由买方集团通过现金及股权转换投资的形式提供；债权融资将由第三方金融机构提供。买方集团有充足的信心及时完成相关融资以顺利推进本次交易。
今年以来，已有超过10家美国中概股实施私有化或接获私有化建议，其中一个主要原因就是随着A股市场转入牛市，中概股估值显得比较低。
如家于2006年10月在美国纳斯达克上市，截至去年末，如家在中国330个城市共有近 3,000家酒店投入运营。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。