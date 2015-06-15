芝加哥期市：小麦期货触及两周低点，受供应充裕忧虑的打压

全球最大小麦进口国--埃及，上周在招标中购入24万吨的俄罗斯和罗马尼亚小麦，船期为7月11-20日。该国称，其战略性小麦储备将会持续至1月初。

阿根廷已批准增加100万吨的2014/15年度小麦出口，使得该年度批准的出口额度达到约470万吨。

CBOT玉米 尾随小麦的颓势，一度触及两周低位每蒲式耳3.52美元，最新报3.52-1/4美元，下跌0.2%。

大豆 上涨0.2%，至每蒲式耳9.42美元。

行业消息人士称，中国很可能降低政府对2015-16年收割的玉米的价格补贴，以鼓励使用更多中国玉米，且将降低进口玉米的规模。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 499.75 -4.00 -0.79% -0.89% 500.32 44

CBOT玉米 352.25 -0.75 -0.21% -1.19% 360.02 37

CBOT大豆 942.00 2.00 +0.21% +0.21% 948.65 48

CBOT稻米 $9.69 $0.01 +0.10% -1.07% $9.70 45

美国原油 $59.86 -$0.10 -0.17% -1.50% $59.56 51

汇率

欧元/美元 $1.122 -$0.005 -0.42% -0.32%

美元/澳元 0.772 -0.001 -0.08% -0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/戴素萍 审校 许娜/李婷仪)