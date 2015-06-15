欧洲个股：宝马汽车5月在华汽车销量出现10年来首次下滑

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透法兰克福/慕尼黑6月12日 - 德国宝马汽车(BMW) 核心品牌乘用车5月在中国销售下降5.5%，为逾10年来在中国市场首度下滑。
算上Mini品牌在内，宝马汽车5月在华销量下滑4.2%，4月为增长0.6%。其中Mini品牌5月销量增长17.8%。
一位发言人说，上次宝马品牌、宝马加Mini品牌在华销售出现下滑还是在2005年1月。该发言人补充说，和上年同期相比，今年5月的销售日期少了两天。
宝马汽车销售目前在中国市场承压，因中国经济降温，且政府采取行动抑制豪华车价格，推出平行进口车销售试点，同时公司与中国经销商的关系紧张。
宝马汽车核心品牌5月全球销售增长4%至159,129辆，得益于美洲需求强劲以及欧洲汽车市场的不断复苏。
宝马公司周五宣布，宝马、Mini和劳斯莱斯汽车5月销量增长5.9%至188,287辆，为该公司迄今以来5月最佳销售纪录。Mini品牌交付数量在当月增长18.3%。
在美国，宝马和Mini汽车交付数量增长4.3%，欧洲增长8.4%。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。