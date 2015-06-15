欧洲个股：宝马汽车5月在华汽车销量出现10年来首次下滑

路透法兰克福/慕尼黑6月12日 - 德国宝马汽车(BMW) 核心品牌乘用车5月在中国销售下降5.5%，为逾10年来在中国市场首度下滑。

算上Mini品牌在内，宝马汽车5月在华销量下滑4.2%，4月为增长0.6%。其中Mini品牌5月销量增长17.8%。

一位发言人说，上次宝马品牌、宝马加Mini品牌在华销售出现下滑还是在2005年1月。该发言人补充说，和上年同期相比，今年5月的销售日期少了两天。

宝马汽车销售目前在中国市场承压，因中国经济降温，且政府采取行动抑制豪华车价格，推出平行进口车销售试点，同时公司与中国经销商的关系紧张。

宝马汽车核心品牌5月全球销售增长4%至159,129辆，得益于美洲需求强劲以及欧洲汽车市场的不断复苏。

宝马公司周五宣布，宝马、Mini和劳斯莱斯汽车5月销量增长5.9%至188,287辆，为该公司迄今以来5月最佳销售纪录。Mini品牌交付数量在当月增长18.3%。

在美国，宝马和Mini汽车交付数量增长4.3%，欧洲增长8.4%。(完)