《路透晚报》--6月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：鼓励社办医疗机构以股权融资、项目融资等方式筹资--国务院

中国国务院周一发布国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知，鼓励社会办医疗机构以股权融资、项目融资等方式筹集开办费和发展资金。

--《独家新闻》中国料承诺向欧盟基础设施基金出资，延续经济外交战略

根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数以十亿美元。这将是中国政府展开的新一轮支票外交，旨在扩大自身的影响力。

--投行观点：今年中国地方债置换预计达2.9万亿，货币政策仍宽松--中金

中国大型投行--中金公司最新报告指出，为缓解地方政府财政压力，降低金融体系风险，预计财政部将全部置换今年到期的地方债2.9万亿元，此举可每年节省地方政府1,000亿元支出。预计未来货币政策会继续保持相对宽松态势，确保地方债置换顺利推进。

--中国经济：北京党政机关国庆前迁至通州--香港文汇报

香港文汇报上周六援引权威渠道消息称，北京市四套班子（市委、市政府、市人大、市政协）将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区，具体搬迁方案不日即将正式公开。

--中国人事：央行调整货币政策委员会委员，胡晓炼等卸任--央行

中国央行周一公布调整后的中国央行货币政策委员会委员名单，显示任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。

--中国反腐：工商总局原副局长孙鸿志和中石油原总经理廖永远被开除党籍

中国中央纪委监察部网站周一称，国家工商总局原副局长、党组成员孙鸿志,中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。

--两岸关系：台湾人民赴中国大陆将免签证--大陆政协主席

中国官方媒体--新华社周日报导，中国大陆全国政协主席俞正声宣布，将给予台湾民众免签注进入中国大陆。此若落实，两岸人民的往来两岸将更便利。

【金融】

--中国金融：推动资产证券化向常规化发展，并在交易所挂牌交易--银监会官员

中国资产证券化发展空间巨大。银监会官员日前表示，将积极推动资产证券化向常规化发展，并推动金融机构加快在交易所开展资产证券化业务，自主选择发行产品和场所。

--中港个股：建行养老金子公司即将挂牌，全年盈利增幅料平稳--董事长

以市值计全球第二大银行--中国建设银行董事长王洪章周一称，该行养老金业务子公司已定于6月下旬挂牌，全国社保基金有望参股成为第二大股东；并预计建行全年盈利增幅料平稳，不良贷款或有小幅上升。

--中国房地产：2014年末全国住房公积金缴存额逾7万亿，提取额过半--报告

中国住房城乡建设部、财政部和央行联合发布的报告显示，去年年末全国住房公积金缴存额逾7万亿，提取额过半，全年公积金贷款市场占有率接近20%。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行五期债定位跟随二级抬升，谨慎情绪有所加重

中国国家开发银行周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，上周五尾盘期望中的宽松政策落空，加之资金紧推涨二级收益率，谨慎情绪有所加重，明日新债预期较上周结果走升，预测均值依次为2.63%；3.53%；3.82%；4.09%；4.10%。

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--新债招标：江西三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周一透露，中国江西省上午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.88%、3.25%、3.52%和3.59%，对应投标倍数为3.03倍、2.85倍、2.57倍和2.48倍。

--新债招标：中国农发行一年债收益率2.6861%，三年3.6452%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标增发的三期固息债，一年期中标收益率为2.6861%，三年期和五年期分别为3.6452%和3.8899%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，因周末宽松预期落空

中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)走高；上周五尾盘对周末可能出台宽松政策预期一度升温，并推动现券小幅造好，但周末消息面平静令预期落空，加之资金面有所收敛，收益率也随之反弹修复。

--中国货币市场：资金面较前期收紧七天回购利率上行，IPO将至增压

中国银行间市场周一资金面较前期收紧，部分券商类机构借入资金难度增加，主要回购利率均有上行，因密集IPO将至以及半年末因素持续发酵。

【外汇】

--中国汇市：人民币续创逾一个月收盘新低，关注6.21元关口支撑

人民币兑美元即期周一续创逾一个月收盘新低，中间价小贬。交易员称，场内交投清淡，偶尔有些购汇大盘。目前贬值预期略升温，因上周公布的中国经济数据仍较黯淡，且美联储利率决议公布前市场情绪趋谨慎；不过6.21元关口对人民币的支撑亦不容忽视。

--离岸人民币：法国兴业银行宝岛债改推三年期以3.80%询价--消息

两位消息人士周一表示，法国兴业银行更动宝岛债发行条件，改三年期、满一年可开始赎回券(NC1)以3.80%对外询价，原设定为五年期、满三年可开始赎回券(NC3)以3.75%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌2%创半月来最大单日跌幅，严查场外配资令避险情绪升温

中国股市沪综指周一收跌2%，创半月来最大单日跌幅。分析师指出，证监会严禁券商场外配资影响今日市场人气，即将于周三开始的新股申购因包括大市值股票发行而对资金面构成扰动，场内避险情绪有所升温，预计短期大盘维持高位震荡格局。

--中国证券：上证所与华宝证券联手推动场内基金“互联网＋”创新

中国上海证券交易所与华宝证券近日就场内基金场外投资服务业务创新试点签署合作协议，共同推动场内基金“互联网+”创新，互联网客户今后投资交易所上市基金，可不用先进行开设证交所股票帐户等手续，从而实现场内基金在互联网上的便捷申赎。

--中国个股：江苏银行拟募集不超过26亿股，A股城商行有望启动第二波

中国证监会网站日前披露江苏银行发行预披露文件，预计发行不超过25.97亿股股份，并有望率先启动第二波城商行上市潮。

--美国个股：阿里巴巴2个月内将上线付费影视平台TBO，冀成中国Netflix

中国电子商务巨头—阿里巴巴集团副总裁兼数字娱乐事业群总裁刘春宁周日表示，公司在两个月后将上线网上付费影视平台—TBO，计划将其打造成为中国的Netflix。

--香港新股：联想控股IPO锁定24名基石投资者，约占一半集资金额

据路透获得的销售文件显示，中国最大投资集团之一--联想控股股份有限公司香港首次公开发售（IPO）已经锁定24名基石投资者，约占一半集资金额。

--中国证券：非券商机构参与新三板推荐挂牌及做市政策料很快落地--高层

中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）副总经理隋强指出，基金公司子公司、期货公司子公司、私募基金等非券商机构参与推荐挂牌、股票做市的政策有望很快落地；同时，公募基金参与新三板的相关指引有望近期向市场征求意见。

--中国旅游：首季旅行社组织出境游近900万人次，同比增21%--国家旅游局

中国国家旅游局称，一季度全国旅行社出境旅游组织895.32万人次，同比增长21.38%；国内旅游组织2,039.55万人次，同比增长8.84%。

--中港个股：华泰证券将融资融券业务规模提高至2,000亿元人民币

中国证券公司在监管层推出两融业务的管理意见后反应迅速，中资券商--华泰证券周一公告称，将公司融资融券业务规模从不超过1,500亿元提高到不超过2,000亿元人民币，并称将根据市场情况决定或调整公司融资融券业务具体规模。

--欧洲个股：宝马汽车5月在华汽车销量出现10年来首次下滑