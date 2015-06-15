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货币新闻 | 2015年 6月 15日 星期一 10:00 BJT

标题新闻：美国EIA首度获准使用实时石油出口讯息，可望使其每周燃料需求数据更加精确

注：EIA为美国能源资料协会。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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