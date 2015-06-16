更正-香港个股：汉能薄膜发电向母公司出售近6亿美元的装备及服务合同（6月15日）

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(6月15日发出的原稿标题与内文应为“出售”，非“购买”)
路透香港6月15日 - 股份仍在停牌的汉能薄膜发电 周一称，已取消向控股股东汉能控股出售总值5.85亿美元的装备及技术服务协议。
汉能薄膜发电在联交所一份声明中称，经公平磋商后，订约方同意终止设备销售及技术服务协议，并已于6月14日订立终止协议，以即时终止及取消该等协议。
该公司上月初公布与汉能控股订立协议，向对方出售总值1.755亿美元的6套总产能900兆瓦硅基薄膜太阳能电池BIPV组件封装设备，以及4.095亿美元的技术服务协议。
由于交易须得到独立股东的批准，汉能薄膜发电原订于6月12日或之前向股东寄发通函。
在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发电于5月20日单日急挫47%后突然停牌，至今尚未恢复交易。其后香港证监会称，已就汉能薄膜发电的事务进行调查，且仍在继续。 （完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”