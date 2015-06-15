中美贸易：美国对中国部分乘用车与轻型卡车轮胎课征重税

路透华盛顿6月12日 - 美国周五对从中国进口的某些乘用车与轻型卡车轮胎课证关税，此前美国发现这些轮胎受到中国不公平补贴，以低于市场价格倾销美国。

在美国商务部的最终裁定中，部分轮胎的税率超过100%。

这项关税将影响山东永盛橡胶集团、固铂(昆山)轮胎以及佳通轮胎 旗下福建佳通等公司的产品。

2014年，美国由中国进口的乘用车与轻型卡车轮胎价值约23亿美元。