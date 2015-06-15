中美贸易：美国对中国部分乘用车与轻型卡车轮胎课征重税

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透华盛顿6月12日 - 美国周五对从中国进口的某些乘用车与轻型卡车轮胎课证关税，此前美国发现这些轮胎受到中国不公平补贴，以低于市场价格倾销美国。
在美国商务部的最终裁定中，部分轮胎的税率超过100%。
这项关税将影响山东永盛橡胶集团、固铂(昆山)轮胎以及佳通轮胎 旗下福建佳通等公司的产品。
2014年，美国由中国进口的乘用车与轻型卡车轮胎价值约23亿美元。
这项关税仍需由美国国际贸易委员会(ITC)做最后决定。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。