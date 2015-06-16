离岸人民币：中银台北宝岛债定价推迟，台北与新加坡双挂牌--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月16日 - 两位消息人士周二表示，中国银行 台北分行宝岛债料推迟至下周定价，且因寿险业对15年期券需求不高，因此将预计发行量自10亿元人民币降至5亿元，并新增5亿元的七年券。
消息人士并指出，本期中国银行台北分行发行的人民币债券，将采在台北与新加坡双挂牌模式。
中银台北宝岛债自上周二(9日)于市场询价后已经过了一周，但迟迟未能定价。
有消息人士揣测，中国近日有可能会再次降息，届时定价利率就有下调机会。也有人认为，最近美元兑人民币交换利率下滑，这导致五年与七年券的利率定不出来，中银正在思考发行利率要采固定或浮动模式。
在经过调整后，中国银行台北分行宝岛债预计发行五、七、10及15年期券，额度安排为15亿、5亿、5亿与5亿元，总计募资30亿元。
路透暂时未能联系到发行人对此评论。(完)
台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”