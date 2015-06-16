离岸人民币：中银台北宝岛债定价推迟，台北与新加坡双挂牌--消息

路透台北6月16日 - 两位消息人士周二表示，中国银行 台北分行宝岛债料推迟至下周定价，且因寿险业对15年期券需求不高，因此将预计发行量自10亿元人民币降至5亿元，并新增5亿元的七年券。

消息人士并指出，本期中国银行台北分行发行的人民币债券，将采在台北与新加坡双挂牌模式。

中银台北宝岛债自上周二(9日)于市场询价后已经过了一周，但迟迟未能定价。

有消息人士揣测，中国近日有可能会再次降息，届时定价利率就有下调机会。也有人认为，最近美元兑人民币交换利率下滑，这导致五年与七年券的利率定不出来，中银正在思考发行利率要采固定或浮动模式。

在经过调整后，中国银行台北分行宝岛债预计发行五、七、10及15年期券，额度安排为15亿、5亿、5亿与5亿元，总计募资30亿元。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。(完)