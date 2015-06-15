《香港报摘》--其他报纸重要消息6月15日

**明报**

--产业园区经营商--光谷联合 今年开始加速变身创业投资公司，其主席黄立平表示，今年准备用1亿港元至少投资10个项目，主要聚焦前期种子投资和天使投资。

**星岛日报**

--市传香港政府最快于下月中旬公开发售第五批100亿港元三年期通胀挂钩债券（iBond），票面息率将低于4%。

**苹果日报**

--中金首席运营官楚钢在美国接受访问时称，公司正研究今年在香港上市的可能性，惟未有透露集资额及上市日期等。

**东方日报**

--领汇 于3月首度将商场租赁业务伸延至内地之后，公司正研究将北京欧美汇商场使用的销售点收银系统（POS System）引入香港的领汇商场。

**文汇报**

--香港财资市场专家陈凤翔认为，业界已准备好人民币资本账开放和自由兑换的准备，因香港已建成全球唯一的人民币境外同业拆息竞价系统，人民币即时跨境支付系统覆盖时段超过20小时。

**大公报**

--财经事务及库务局局长陈家强于网志表示，香港于发展金融业时，会保持监管政策的国际化和严谨性，尤其是现时香港和内地很多方面进行融通后，在监管方面香港提高了和内地监管机构的合作程度。（完）

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