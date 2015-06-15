《香港报摘》--其他报纸重要消息6月15日

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
**明报**
--产业园区经营商--光谷联合 今年开始加速变身创业投资公司，其主席黄立平表示，今年准备用1亿港元至少投资10个项目，主要聚焦前期种子投资和天使投资。
**星岛日报**
--市传香港政府最快于下月中旬公开发售第五批100亿港元三年期通胀挂钩债券（iBond），票面息率将低于4%。
**苹果日报**
--中金首席运营官楚钢在美国接受访问时称，公司正研究今年在香港上市的可能性，惟未有透露集资额及上市日期等。
**东方日报**
--领汇 于3月首度将商场租赁业务伸延至内地之后，公司正研究将北京欧美汇商场使用的销售点收银系统（POS System）引入香港的领汇商场。
**文汇报**
--香港财资市场专家陈凤翔认为，业界已准备好人民币资本账开放和自由兑换的准备，因香港已建成全球唯一的人民币境外同业拆息竞价系统，人民币即时跨境支付系统覆盖时段超过20小时。
**大公报**
--财经事务及库务局局长陈家强于网志表示，香港于发展金融业时，会保持监管政策的国际化和严谨性，尤其是现时香港和内地很多方面进行融通后，在监管方面香港提高了和内地监管机构的合作程度。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。