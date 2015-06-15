《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月15日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *无锡灵山旅游 26 3 9 6/16簿记建档 浙商银行 AA(中诚信) 6/17 6/18

A+(中债资信) ======================================================================================= *江阴市公有 20 5 6 6/16簿记建档 浦发银行 AA(联合资信) 6/17 6/18 资产经营 A+(中债资信) ======================================================================================= *新疆生产 10 5 9 6/16簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际)6/17 6/18 建设兵团国资经营 招商银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *湖南黄金集团 20 4 9 6/16簿记建档 浦发银行 AA(中诚信) 6/16 6/17

A+(中债资信) ======================================================================================= *长江三峡集团 200 50 9 6/16簿记建档 工商银行 AAA 6/17 6/18

中信银行 ======================================================================================= *深赤湾 16 2 3 6/16簿记建档 招商银行 AA(中债资信) 6/18 6/19

AA+(中诚信) ======================================================================================= *保利协鑫 12 3.9 9 6/16簿记建档 招商银行 AA(中诚信) 6/18 6/19

工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *华能澜沧江 60 10 9 6/16簿记建档 国开行 AAA(大公国际)6/17 6/18 水电 建设银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *云南省能源 20 10 9 6/16簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 6/17 6/18 投资集团 AA(中债资信) ======================================================================================= *中国重汽集团 50 7 9 6/16簿记建档 农业银行 AA+(中诚信) 6/17 6/18

AA-(中债资信) ======================================================================================= *龙源电力 200 20 9 6/16簿记建档 建设银行 AAA 6/17 6/18

兴业银行 ======================================================================================= *北方水泥 50 10 4 6/16-17簿记 北京银行 AA(大公国际) 6/18 6/19

华夏银行 AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中金公司 25 8 3 6/18招标 农业银行等 AAA 6/19 6/23

(最高发行余额) ======================================================================================= *山东玉皇化工 9 4 12 6/18簿记建档 建设银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= *上海申通地铁 8 7.5 12 6/18簿记建档 交通银行 AA+ 6/23 6/24 资产经营管理 光大银行 ======================================================================================= *深圳能源集团 40 35 12 6/18簿记建档 工商银行 AAA 6/19 6/23

招商银行 ======================================================================================= *天津赛瑞机器 2 2 12 6/23簿记建档 浦发银行 A+ 6/24 6/25 ======================================================================================= *亿利资源集团 20 5 12 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26 ======================================================================================= 北京海纳川 10 1 12 6/15-6/16簿记 北京银行 AA 6/17 6/18 汽车部件 中国银行 ======================================================================================= 中建安装工程 3 3 12 6/16簿记建档 中国银行 AA 6/18 6/19

(中国建筑提供担保) ======================================================================================= 阳泉煤业集团 10 10 12 6/16簿记建档 民生银行 AAA 6/17 6/18 ======================================================================================= 核电秦山联营 10 5 12 6/16簿记建档 建设银行 AA+ 6/17 6/18

工商银行 ======================================================================================= 山鹰纸业 15 8 12 6/16-6/17簿记 浦发银行 AA 6/18 6/19 ======================================================================================= 珠海联邦制药 8 8 12 6/17簿记建档 招商银行 AA- 6/19 6/23 ======================================================================================= 康得新 11 6 12 6/17簿记建档 交通银行 AA 6/18 6/19

======================================================================================= 东方证券 66 30 3 6/16招标 浦发银行 AAA 6/17 6/18 ======================================================================================= 长江证券 59 20 3 6/17招标 招商银行 AAA 6/18 6/19

(最高发行余额) ======================================================================================= 广东温氏 22 5 12 6/17簿记建档 工商银行 AA+ 6/19 6/23 食品集团 中国银行 ======================================================================================= 四川峨胜 5 2 12 6/17簿记建档 民生银行 AA 6/18 6/19 水泥集团 ======================================================================================= 瑞银证券 10 3 3 6/17招标 招商银行 AA 6/18 6/19

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 福建南平 26 5 12 6/17簿记建档 中国银行 AA 6/19 6/23 高速公路 ======================================================================================= 浙江围海 1.8 1.8 12 6/18簿记建档 建设银行 AA- 6/19 6/23 控股集团 ======================================================================================= 百隆东方 10 3 12 6/18簿记建档 交通银行 AA 6/19 6/23

广发证券 ======================================================================================= 开滦集团 30 30 12 6/18簿记建档 国开行 AAA 6/19 6/23 ======================================================================================= 康得新 4 4 12 6/18簿记建档 民生银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= 北京供销社 10 5 12 6/18-6/19簿记 北京银行 AA+ 6/23 6/24 投资管理中心 ======================================================================================= 贵州高速 60 30 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA+ 6/23 6/24 公路集团 国开行 ======================================================================================= 重庆悦来 12 12 12 6/19簿记建档 浦发银行 AA 6/24 6/25 投资集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *株洲市国有 20 7 5 6/18簿记建档 光大银行 AA 6/19 6/23 资产投资控股集团 ======================================================================================= *潞安矿业集团 20 5 5 6/18簿记建档 工商银行 AA+ 6/23 6/24 ======================================================================================= *成都地铁 20 5 5 6/18簿记建档 工商银行 AA+ 6/23 6/24 ======================================================================================= *杭州汽轮 18 6 5 6/18簿记建档 平安银行 AA+ 6/19 6/23 动力集团 工商银行 ======================================================================================= *滁州城建 30 10 3 6/18簿记建档 兴业银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= *黑牡丹 10 2 永续 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26

江苏银行

(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加400bp) ======================================================================================= *保利协鑫苏州 25 10 3 6/23簿记建档 浦发银行 AA 6/25 6/26 新能源 北京银行 ======================================================================================= *首开股份 30 24 3 6/23簿记建档 建设银行 AA+ 6/24 6/25

北京银行 ======================================================================================= *山东商业集团 19 10 永续 6/23-24簿记 兴业银行 AA+ 6/25 6/26

(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 合肥工业 8.5 3.5 5 6/15-16簿记 华夏银行 AA 6/17 6/18 投资控股 ======================================================================================= 北京海淀国资 5.5 5.5 永续 6/16簿记建档 兴业银行 AAA 6/17 6/18 经营管理中心 (每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 江苏沙钢集团 60 5 5 6/16簿记建档 国开行 AA+ 6/17 6/18

建设银行 ======================================================================================= 绵阳科技城 13 5 5 6/16簿记建档 国泰君安证券 AA 6/17 6/18 发展投资集团 交通银行 ======================================================================================= 中国航空技术 15 10 9+1 6/16簿记建档 工商银行 AAA 6/18 6/19 深圳有限公司 5 6+1 建设银行

(分别在第九年和第六年末附发行人赎回权/两个品种可回拨) ======================================================================================= 金风科技 23 5 3 6/17簿记建档 国开行 AA+ 6/18 6/19

======================================================================================= 重庆钢铁集团 4 4 3 6/17簿记建档 中国银行 AA- 6/19 6/23 矿业公司 (中债信用增进提供担保) ======================================================================================= 中煤能源 100 100 7 6/17簿记建档 建设银行 AAA 6/18 6/19

中金公司 ======================================================================================= 福建建工 10 5 永续 6/17簿记建档 浦发银行 AA 6/19 6/23 总公司 (每五年重置一次利率；若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 东方集团 15 7.5 3 6/17簿记建档 民生银行 AA 6/18 6/19

======================================================================================= 天津华勘集团 5.5 2.5 3 6/17簿记建档 兴业银行 AA 6/18 6/19

渤海银行 ======================================================================================= 陕西文化产业 16 8 5 6/18簿记建档 兴业银行 AA 6/19 6/23 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= 江苏国信 95 10 5 6/17簿记建档 兴业银行 AAA 6/18 6/19 资产管理集团 中国银行 ======================================================================================= 凯乐科技 7 5 3+2 6/17簿记建档 招商证券 AA- 6/18 6/19

浦发银行

(第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 中国联合 140 40 3 6/17簿记建档 中国银行 AAA 6/18 6/19 网络通信 农业银行 ======================================================================================= 中国黄金集团 30 30 永续 6/18簿记建档 中信证券/建行 AAA 6/19 6/23

(每五年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 京能清洁能源 29 15 永续 6/18簿记建档 民生银行 AAA 6/19 6/23

北京银行

(每三年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 衣念时装贸易 3 3 3 6/18簿记建档 中国银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 陕西华山 8 4 3 6/18簿记建档 浦发银行 AA- 6/23 6/24 旅游集团 ======================================================================================= 无锡苏南 5.3 5.3 5 6/18-6/19簿记 招商银行 AA 6/23 6/24 国际机场集团 ======================================================================================= 常高新集团 12 6 永续 6/19簿记建档 南京银行 AA+ 6/23 6/24

(每五年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 岚桥集团 20 10 3 6/19簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 太仓港 9 4.5 3 6/19簿记建档 中国银行 AA 6/24 6/25 协鑫发电 招商银行 ======================================================================================= 内蒙古 60 10 5 6/19簿记建档 国开行 AA+ 6/23 6/24 矿业集团 ======================================================================================= 云南物流 3 3 3 6/19簿记建档 华夏银行 AA- 6/23 6/24 产业集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)