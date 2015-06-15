港报社评：政治之争不能用捏造邪招--星岛日报6月15日

立法会议员梁国雄（长毛）周六高调声称，有人向他开价一亿元，叫他转呔支持政改，一些传媒随即大字标题报道，大收耸人听闻之效，但一天之后，他忽然公开承认一亿元之数是虚构，目的是吸引媒传刊登。他如此弄虚作假，难免令人感到早前立法会议员陈伟业说「中间人」出一亿元换泛民一票，同样是杜撰的「故事」。他们为了阻止政改通过，竟用到这种手段，说明了香港政治的「劣质化」，已到了不忍卒睹的地步。 政治之争可以各出奇谋，凭策略与实力取胜，但必须依循正道，受道德和法律规范，不容出左道邪招，为求取胜无所不用其极。在梁国雄爆出「一亿元买票」之前不久，就有「不愿公开身分的立法会议员」放出消息，说有中间人扮偶遇变相收买他支持政改，甚至指中央开价三亿元换一票，而陈伟业又互相呼应，说「利诱攻势好劲」。整个铺排，令公众得到一个印象，就是中央大洒金钱推政改通过，任何泛民议员如投支持票，便大有可能「收了钱」。

这种电影蒙太奇式的放料手法，经过传媒精心加工后，客观上起到一箭双鵰的作用，既抹黑中央，也给泛民议员制造压力，把捆绑的绳拉得更紧，阻止他们临阵起异心。 梁国雄虽承认「买票价」造假，但仍振振有词说买票一事的确曾发生；然而，只要细心听他不同时间所讲的不同版本，就可发现前言不对后语，破绽甚多。他昨天对记者说，那个中间人是谁，他并不认识，连姓名都不知道，亦不清楚其背后是甚么人，只是对方匆忙约他在街上见面。可是，陈伟业却表示，梁国雄早前向他述说此事时，对那人的背景讲得很仔细，换言之，梁完全知道此人是谁。 究竟梁国雄是否认识此人？若然认识，而又确知其背后的关系，为何当时不向传媒公开此事，甚至向廉署举报，揭发中央利诱他转呔的阴谋，而等到立法会就政改投票前，才公开披露？重重疑点，不能不令人怀疑这「故事」的真确性。

至于中央三亿买票的消息，同样充满似是而非。传言中的立法会议员、知情人士和中间人都不具实名，而且所引述的「消息」，完全没有人证物证，全部「得个讲字」，却言之凿凿，说成是事实。 政争两阵对圆，抹黑难免，但起码要拿出真凭实据，而不是用捏造事实以诋毁对方的低劣伎俩，如果香港容许弄虚作假「明屈」之风蔓延，政治只会进一步劣质化，政治人物的诚信将在公众心目中破产。 政改争议到了这最后阶段，中央没理由也没需要以「银弹」令政改通过，这样也解决不了香港的困局。反而有圈中人笑言，可能有个别议员真的想「开个价」，欲待价而沽大赚一笔，只可惜没有人会真的这样做。

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