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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 10:04 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元跌破1.1200，因希腊疑虑及美元走强

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    * 欧元兑美元在1.1205/10的支撑位失守
    * 希腊疑虑和美元全面走强，带动新的卖盘
    * 下一道支撑位是周五的低位1.1151和21日移动均线切入位1.1128(
完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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