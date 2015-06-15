《汇市简讯》欧元兑美元跌破1.1200，因希腊疑虑及美元走强

0155GMT * 欧元兑美元在1.1205/10的支撑位失守 * 希腊疑虑和美元全面走强，带动新的卖盘 * 下一道支撑位是周五的低位1.1151和21日移动均线切入位1.1128( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)