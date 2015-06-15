港报社评：维护议会程序，严防暴力冲击--文汇报6月15日

政改方案将于本周三提交立法会审议表决。激进组织正策划冲击立法会大楼，陆续将攻击性武器运到立法会门外的「帐篷阵」内。立法会是制定法律的机构，以暴力包围、冲击立法会，瘫痪议会运作，为法律所不容。警方必定会严正执法，确保议会正常运作，议员能顺利进行表决。

反对派已经扬言，在政改方案表决之时，会发动10万人包围立法会。届时，激进分子极有可能铤而走险，采取违法暴力的行为，冲击立法会大楼，瘫痪议会运作。去年台湾「太阳花运动」，少数激进学生占领「立法院」，造成严重混乱。去年本港也有示威者以反对立法会表决版权修订条例为理由，暴力冲击立法会，令立法会大楼的建筑物遭受严重破坏。如今，政改方案表决关乎香港的民主发展命运，阻碍议员就政改投票、以暴力干扰议会运作，属于违法行为。香港是法治之区，绝不容许台湾「太阳花运动」占领立法机关的一幕在香港重演，更不能容许发生「二次占中」，让香港再陷入无法无天的混乱局面。

现时激进分子意图重施故伎，企图藉大批市民集结在立法会外围，突然冲击立法会，制造混乱。一些不明就里的市民随时会受到裹胁，被他们「綑绑」参与「占领」，成为其违法冲击的棋子。近日在立法会门外的种种不寻常举动，也反映激进分子有意大闹一场。香港市民依法享有言论自由，市民对政改有不同意见，可以在不违法的前提下表达任何意见和诉求。如果采取激进暴力的违法手段，肯定为法理难容。立法会议员出入议会受法律保障，更应在人身安全不受威胁的情况下、独立自由地作出投票的决定。在反政改的暴力恐吓下，立法会议员如何能安心投赞成票，冷静地为香港作出明智抉择？警方必须未雨绸缪，充分评估风险，及早做好各项应对措施，为出席表决的议员提供必要的保护，不能让激进暴力的行为危及议员安全、干扰议员的决定，同时要确保议会外的集会依法进行，果断制止一切违法行为。

任何参与表达意见的市民也应保持理性和平的态度，不要做出过激的行动，尤其要警惕激进分子的险恶用心，不要受其煽动，更要与所有激进分子及违法行动划清界线，不要被其利用。

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