港报社评：居屋加按弊端浮现，风吹草动随时崩溃--明报6月15日

本报今日报道有居屋业主被假扮银行职员的财务中介公司人员接触，诱使业主低息加按，其后托词未能办理转而介绍高息贷款，收取高昂的「顾问费用」，事主最终不胜负荷，向社工组织求助。这是资助房屋（居屋或出售公屋）加按情况出现后陆续产生的弊端之一，若不在「上游」管制资助房屋加按借贷，未来情况难以令人乐观。此外，新SARS恐慌上周一度出现，虽然其后证实是一场虚惊，然而当日即见股巿短时间内大幅下泻，有报道更称楼价出现叫价下调，可见楼巿此刻高处不胜寒，稍有风吹草动即见调整，多次加按的资助房屋业主随时要抬钱补差价，对本来希望藉着加按套现周转的小业主来说，风险极大。

这是本报侦查报道有关资助房屋加按系列的第四篇。近年资助房屋加按情况愈趋受到注意，根据资料，过去6年有逾8300个资助房屋，在没有补地价情况下向财务公司借贷年息由20厘到逾50厘不等的贷款，类似做法涉嫌是变相加按，有违《房屋条例》规定。这类加按开始盛行的原因，是近年楼价不论私楼或资助房屋俱大幅上升，业主遂有空间加按，借取现金周转，个别资助房屋更出现多次加按。这一加按空间，源自现今楼价与购入价的差距空间，可是近期一些迹象显示，高昂楼价并非坚如磐石，一有不利消息马上见到不稳迹象，未经证实的新SARS传闻也令业主降低叫价准备脱手，金管局及房署必须严肃看待加按情况，避免出现灾难后果。

前面提到于「上游」一方执行管制，可是政府对银行管制紧而对财务公司松，唯一的金刚箍是财务公司借款年息不能超过60厘；至于金管局对银行拆借资金给财务公司，虽指定不可作按揭用途，但从逾8300个资助房屋单位未补地价已向财务公司借贷，这笔款项的流向不难看到。金管局也许认为这占总体银行贷款的小部分，不以为意，可是当楼巿波动，哪怕小部分都可以变成大问题，到时社会必会责难金管局管理不力。至于过往动作不多的房署则有后续行动，早前就一宗未补价居屋加按案件上诉高等法院，最后法院裁决财务公司及有关居屋业主均有意将单位押记，违反《房屋条例》，分别判罚款1.2万元及8000元。由于在高院裁决，该案将成案例，有望起着遏止未补地价加按风潮。

把未补地价资助房屋加按，其实是在赌楼巿走势﹕当楼巿升势未止，以加按来增加杠杆比例，在上升周期之时，无疑可以令资产与可动用现金增加；倘若楼巿回落或出现波动，以及美国加息浪潮杀到，这记回马枪足以令小业主打翻在地。事实上，有按揭借贷机构表示，今年4月已对个别范畴的商业及住宅楼宇估值下调最多达两成，以作管制风险，可见巿况不明朗因素缠而未去，资助房屋小业主应该更为审慎。

由于情况仍然不受全面管制，各式钻空子弊端遂逐一出现，今日本报侦查报道揭露以加按为名、索取「顾问费」为实者，便是其中一种。其实，这与加按此一财务行为无直接关系，只是有人以此为藉口接近事主，埋身之后另有他图。面对如此情况，除了警方执法，房署应该检视《房屋条例》的执法力度，加快处理业主就加按或重按的申请，此举有助减轻资助房屋小业主面对的个人财务压力，使得他们不去财务公司叩门付高息，或在另一方面减低被不良中介公司压榨的风险。

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