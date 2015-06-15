港报社评：亿元贿选信口开河，泛民诚信备受质疑--信报6月15日

尽管政改方案获得通过的机会微乎其微，但在距离立法会表决仅余数天的最后关头，泛民主派阵营依旧绞尽脑汁加强綑绑，务求铁板一块地否决方案。

在一个理性务实的文明社会里，假如议员凭良心办事，按一己政治判断投票，本来问题不大，毕竟二○一七年普选特首的方案确实有可争议之处，在咸鱼青菜各有所爱的情况下，支持也好，反对也好，互相尊重就是了；然而近日却出现所谓「天价买票论」，指控中央有人出动高达三亿元的黑钱企图收买泛民中人转軚改投赞成票，如此一面之词，耸人听闻，却难免予人不尽不实之感。

首先传出消息的是个别传媒，大字标题「中间人开价三亿买票诱议员袋住先」，不过通篇内容无名无姓无从稽考，我们早已分析，这个欠缺证据的讲法，主要作用是加强綑绑泛民，谁转軚谁就蒙上「收受贿款」的污点。接下来，社民连议员梁国雄绘形绘声透露「有人提出以一亿元换取他转軚支持政改方案」，可是他拒绝点出贿选者究竟是谁。

几经记者追问，梁国雄昨日又说出另一个版本，原来涉及的一亿元银码纯属虚构，表示今年二月有中间人游说他支持政改，开价是足够「养你两世」，他把银码说成一亿元，目的是吸引传媒报道，但他竟仍坚称自己没有讲大话。已经摆明不尽不实的「一亿买票论」，如果不是为了进一步把泛民二十七票綑绑得更紧，看不出有什么意义。这不禁让人回想到今年三月，梁国雄在泛民首次联署之时发下毒咒，如有泛民议员转軚，那人就「不得好死，永世为奴」！

一次又一次联署，一次又一次綑绑，此乃路人皆见的事实，假如有人提出异议，例如民主党前立法会议员黄成智呼吁「有条件袋住先」，马上被党施以纪律处分，更很有可能遭开除党籍，俨然排除异己。在这样的局面之下，泛民却一直矢口否认綑绑，信焉！

对于政务司司长林郑月娥指出，泛民误判形势，以为采取强硬抗争态度，中央就会妥协让步，又希望泛民议员打破綑绑格局，不受他人操控，自由投票；泛民饭盒会召集人梁家杰反驳道，每一位议员都是根据自由意志投票，认为林郑月娥的讲法是抹黑。我们不禁要问，既然各凭自由意志投票，不谋綑绑，为什么泛民阵营的温和派声音受到压制？为什么一旦提出不同意见就会面临纪律处分甚至开除党籍？为什么泛民议员要一而再，再而三地联署？为什么昨天民阵的游行还是以施压阻止有泛民转軚为目的？事实俱在，梁家杰否认得了吗。

不久前，香港城市大学公共政策学系教授叶健民在报章撰文，促请学生领袖「做个诚实的激进派」，原因是有学生在六四集会焚烧《基本法》，背后的道理始终一头雾水。叶教授认为：「既然同学选择在一个中共眼中最为敏感的场合，以一个极具挑衅性的动作，去作出如此强烈的政治控诉，便有责任向公众讲清楚自己的逻辑和全盘打算。但事态发展下来，我们却看不见同学有何具体后续动作...论据欠奉，语焉不详，未免欠公众一个交代。」

同样道理，泛民也应做个诚实的反对派，尤其是今时今日社会撕裂得水火不容的当下，更加不该施展种种不尽不实的政治手腕在伤口洒盐。相对于凡事无所不用其极的激进派，传统泛民本来算得上是愿意讲道理的，但当有人信口开河提出贿选论，牢牢綑绑投票意向又口是心非，拥有独立思考能力的泛民支持者恐怕要发出浩叹：亲者痛，仇者快！

港大民意研究计划的「慎思民调」昨天公布的结果显示，半数受访者表明，从社会整体考虑，应该支持立法会通过政改方案，反对的只有三成三；即使只从个人考虑，四成九人支持通过方案，反对的占百分之三十九。要是泛民不綑绑，「顺应民意」该当如何抉择？当然，来到表决的最后关头，任何「华丽转身」必须给出一个牵涉公众利益的重大理由，有理有据，有气有节，否则挣脱綑绑转身之难，难比登天。

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