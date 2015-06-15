港报社评：抓紧中国机遇，港须更国际化--经济日报6月15日

财库局长陈家强指，香港要成「纽伦港」的「港」，须抓紧中国机遇，此意味不存在过分依靠内地。惟香港亦不能轻忽国际化，否则当不了超级联系人，便难成「纽伦港」的「港」。

对有议员担心香港金融业过分依赖内地的经济机遇而丧失作为国际金融中心的特性，陈家强昨在网志中强调，香港不能为美国人提供财富管理，不能为欧洲公司提供上市服务，香港必须利用亚洲增长、亚洲增长最快的中国，若不能抓住机遇，便不可能成为有国际影响力的金融中心。

实至名归的国际金融中心确需庞大的经济腹地，将金融服务做深做广做大做强，才具辐射全球的影响力，纽约与伦敦分别是美国与欧洲，香港当然是急步发展的中国。惟虽如此，香港在把握内地机遇上却须有危机感。其一，香港有内地政策之利，但时间窗口却愈来愈短。在一国两制优势下，香港成为内地金融对外开放的实验场，先行先试，但中央亦愈来愈快将在港的成功经验，在其他国家或城市复制，香港的政策领先时间愈来愈短。

其二，不是所有对外金融政策都一定要先在香港实行，例如上海证券交易所和中国金融期货交易所上月底便宣布，与德意志交易所在德国成立合资公司，开发及交易以离岸人民币计价的证券及衍生产品。上海更传将在自贸区加快资本帐开放。

换言之，即使在内地金融未完全对外开放前，本港独家时间愈来愈短，更不一定是独家。

有危机感更要有对策，关键就是特首梁振英念兹在兹的超级联系人角色，令香港对国家有最大价值，更愿运用香港此国际金融平台。惟要做好这点，香港必须内地与国际两头并重，才能更好地内外联通。香港近数年确不断强调内地因素，向中央争取到不少互惠互利的金融政策，并以至吸引到国际关注与资金，惟在将本港国际化再推上层楼上，港府却少了关注，如在吸引外国企业来港上市、发债、融资等，步伐可以更积极。国际媒体与商界已将更多的注意力，转投于上海。不少评论更忧心，香港的国际化程度，包括但不止金融方面，已渐不如前，更日益跑输积极拓展地区以至全球角色的新加坡。

要发挥好内地因素，香港必须有强而有力的国际联系，此不论是人、财、信息的网络与流动；亦只有如此，中央才更愿在港推行互惠互利的政策，本港金融才有更大的发展空间。故要晋身纽伦港，把握内地因素固然重要，积极推进国际化更是刻不容缓。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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