日本股市：早盘下滑，希腊疑虑挥之不去且FED会议前人气趋谨慎

其他有部份投资者则认为，希腊确有可能违约，但不确定那是否将导致该国退出欧元区，或是否将寻求某种方式续留欧元区。

“我认为市场已经消化了违约的可能。不过如果希腊离开欧元区，那又是另一回事。”Commons资产管理总裁Tetsuro Ii表示。

除了希腊的不确定性外，投资人还亟欲看看美联储决策官员周三结束两日政策会议后，将向市场传达什么样的信息。