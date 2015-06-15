离岸人民币：法国兴业银行宝岛债改推三年期以3.80%询价--消息

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透台北6月15日 - 两位消息人士周一表示，法国兴业银行 更动宝岛债发行条件，改三年期、满一年可开始赎回券(NC1)以3.80%对外询价，原设定为五年期、满三年可开始赎回券(NC3)以3.75%询价 。
消息人士称，受到中国银行 台北分行五年期宝岛债以较高利率询价 影响，使得法国兴业银行更改条件，期望吸引投资人青睐。
法国兴业此前已多次发行宝岛债募资。
路透暂时未能联系到法国兴业银行对此评论。(完)
台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。