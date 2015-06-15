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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 10:19 BJT

离岸人民币：法国兴业银行宝岛债改推三年期以3.80%询价--消息

路透台北6月15日 - 两位消息人士周一表示，法国兴业银行 更动宝岛债发行条件，改三年期、满一年可开始赎回券(NC1)以3.80%对外询价，原设定为五年期、满三年可开始赎回券(NC3)以3.75%询价 。

消息人士称，受到中国银行 台北分行五年期宝岛债以较高利率询价 影响，使得法国兴业银行更改条件，期望吸引投资人青睐。

法国兴业此前已多次发行宝岛债募资。

路透暂时未能联系到法国兴业银行对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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