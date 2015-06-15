离岸人民币：法国兴业银行宝岛债改推三年期以3.80%询价--消息

路透台北6月15日 - 两位消息人士周一表示，法国兴业银行 更动宝岛债发行条件，改三年期、满一年可开始赎回券(NC1)以3.80%对外询价，原设定为五年期、满三年可开始赎回券(NC3)以3.75%询价 。