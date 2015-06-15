澳新汇市：澳元与新西兰元兑欧元走强，兑美元持稳

“这真的是希腊达成政治层面协议的最后机会，否则将无法避免对6月30日到期的IMF贷款以及7月的欧洲央行贷款违约，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill表示。

澳元与新西兰元兑美元皆几无变动。澳元 小跌至0.7712美元，上周录得1.2%涨幅。

部分分析师警告表示，澳洲央行周二将公布的6月2日会议记录，措辞可能偏向温和。

新西兰元 报0.6967美元，距离上周所及接近五年低点的0.6943美元不远；当时新西兰央行意外降息，而且不排除政策进一步宽松的可能。

新西兰元跌破0.7000美元关卡后，本周走势可能较为动荡；可能的影相因素包括乳品标售、本地成长数据公布，以及美国数据与美联储的声明。(完)

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