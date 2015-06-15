澳新汇市：澳元与新西兰元兑欧元走强，兑美元持稳

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
“这真的是希腊达成政治层面协议的最后机会，否则将无法避免对6月30日到期的IMF贷款以及7月的欧洲央行贷款违约，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill表示。
澳元与新西兰元兑美元皆几无变动。澳元 小跌至0.7712美元，上周录得1.2%涨幅。
部分分析师警告表示，澳洲央行周二将公布的6月2日会议记录，措辞可能偏向温和。
新西兰元 报0.6967美元，距离上周所及接近五年低点的0.6943美元不远；当时新西兰央行意外降息，而且不排除政策进一步宽松的可能。
新西兰元跌破0.7000美元关卡后，本周走势可能较为动荡；可能的影相因素包括乳品标售、本地成长数据公布，以及美国数据与美联储的声明。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦；审校 张荻/王颖)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。