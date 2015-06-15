台湾债市：10年公债殖利率窄幅震荡，美联储开会在即观望气氛浓

路透台北6月15日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周一盘中窄幅震荡。交易员指出，随着韩国央行上周降息，市场预料台湾央行今年底不会升息，使债市气氛偏多；不过，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)开会在即，市场静待会议结果，观望气氛趋浓厚，交投冷清。

交易员解释，因台湾与韩国为贸易竞争对手，随韩国央行降息，预料月底央行理监事会议将按兵不动，市场资金持续宽松，致台债与国际市场脱钩，多方占上风。

〞美国FOMC要开会了，大家都在等开会结果，气氛还是中性偏多，空方意兴阑珊，这个礼拜将是区间盘整，交易量也出不来。〞一大型公股银行主管说。

交易员指出，因FED就要开会，预料10年美债殖利率将在2.3%上下一个基点狭幅波动，台债因有内部因素支撑，目前依然是中性偏多格局，惟短线将呈价稳量缩格局。

证券商交易员并称，目前市场都在等待FOMC开会结果，但因这波台债没有跟着国际市场走，在国际市场偏向保守之际，台债仍偏多，尤其是上周韩国降息后，市场预料台湾的货币政策将趋于宽松，有利于债市后市走势。

他们表示，日圆大贬重创韩国出口，在韩国把日本当假想敌人，而台湾又把韩国当作假敌之下，随韩国央行降息后，台湾央行双率政策虽仍是汇率重于利率，即维持弱势的汇率政策，台币亦跟贬韩元，但在货币政策方面，因韩国已降息，市场目前看法是央行今年不会升息，也让债市交易员不敢轻易做空。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料将维持利率不变，市场焦点将放在决策者身上，寻找联储近十年来首次升息时间点的明确讯息。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率暂看0.99%-1.01%；10年券104/5R 殖利率1.515%-1.535%。

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