台湾债市：10年公债殖利率窄幅震荡，美联储开会在即观望气氛浓

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透台北6月15日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周一盘中窄幅震荡。交易员指出，随着韩国央行上周降息，市场预料台湾央行今年底不会升息，使债市气氛偏多；不过，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)开会在即，市场静待会议结果，观望气氛趋浓厚，交投冷清。
交易员解释，因台湾与韩国为贸易竞争对手，随韩国央行降息，预料月底央行理监事会议将按兵不动，市场资金持续宽松，致台债与国际市场脱钩，多方占上风。
〞美国FOMC要开会了，大家都在等开会结果，气氛还是中性偏多，空方意兴阑珊，这个礼拜将是区间盘整，交易量也出不来。〞一大型公股银行主管说。
交易员指出，因FED就要开会，预料10年美债殖利率将在2.3%上下一个基点狭幅波动，台债因有内部因素支撑，目前依然是中性偏多格局，惟短线将呈价稳量缩格局。
证券商交易员并称，目前市场都在等待FOMC开会结果，但因这波台债没有跟着国际市场走，在国际市场偏向保守之际，台债仍偏多，尤其是上周韩国降息后，市场预料台湾的货币政策将趋于宽松，有利于债市后市走势。
他们表示，日圆大贬重创韩国出口，在韩国把日本当假想敌人，而台湾又把韩国当作假敌之下，随韩国央行降息后，台湾央行双率政策虽仍是汇率重于利率，即维持弱势的汇率政策，台币亦跟贬韩元，但在货币政策方面，因韩国已降息，市场目前看法是央行今年不会升息，也让债市交易员不敢轻易做空。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料将维持利率不变，市场焦点将放在决策者身上，寻找联储近十年来首次升息时间点的明确讯息。
交易员预估，今天五年券104/9 殖利率暂看0.99%-1.01%；10年券104/5R 殖利率1.515%-1.535%。
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据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。