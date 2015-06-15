台湾股市：盘中小跌，宏达电股价因技术性反弹而上涨

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
亚洲股市下跌，受对希腊的担忧拖累，此外投资者也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。
本地市场缺乏交投线索，这给一些个股提供了整固涨势或反弹的机会。
交投活跃的个股中，中华开发金控 涨0.8%。
智能手机生产商宏达电 大涨9.3%，该股上周大跌，因其预计第二季大幅亏损，引发该公司或被收购的传闻。
交易员表示，该公司股价已较2月水平下跌一半左右，近期的反弹或许是技术面反弹。(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。