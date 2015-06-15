台湾股市：盘中小跌，宏达电股价因技术性反弹而上涨

亚洲股市下跌，受对希腊的担忧拖累，此外投资者也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。

本地市场缺乏交投线索，这给一些个股提供了整固涨势或反弹的机会。

交投活跃的个股中，中华开发金控 涨0.8%。

智能手机生产商宏达电 大涨9.3%，该股上周大跌，因其预计第二季大幅亏损，引发该公司或被收购的传闻。