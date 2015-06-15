台湾汇市：台币盘初实质交易区间偏弱，消化部分外资及银行间美元买盘

路透台北6月15日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投随韩元区间偏弱。汇银人士表示，早盘主要消化来自部分外资及本土银行的美元买盘，令台币实质交投靠向31.00的区间低位，惟台币实质交投贬破30.99关口仍有出口商等抛汇卖需，料今日台币暂难突破区间盘整格局。

他们表示，盘初外资交投买卖汇双向皆有，暂由买汇力道略胜一筹，但随着台币实质交投趋弱靠向30.99则又转趋卖汇，显示外资仍偏向区间操作，交投方向尚未明朗，有待周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话释出明确方向。

〞看到媒体预期美国联准会要升息了，(美元)惜售心态会转趋浓厚。〞一位大型官股银行交易人士说。

当地时间10:01，台北外汇成交量2.16亿美元，交投偏向活络；美元指数 亚洲盘较上日微扬至95.3附近。韩元兑美元 盘初则报价在1,117左右，上日收在1,114.7。

本地时间10:32，台股 跌0.09%，优于MSCI明晟亚太除日本指数 0.68%跌幅。台币早盘实质交易区间落在30.955-31.000；上日交易区间在30.884-30.930。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日稍深；一个月美元/台币远汇 暂报30.910/30.930，上日收在30.870。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.950-31.000

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