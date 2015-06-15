澳新经济指标预测--6月16日-6月23日****

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- -1.5% 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 盈余2.35 赤字31.9 截至3月31日年度经常帐 赤字91.0 赤字78.2 6月17日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.0% +3.5% 6月18日(四) 暂无重要经济指标预定公布 6月19日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月22日当周 6月21日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心指数 第二季 -- 117.4 6月22日(一) 暂无重要经济指标预定公布 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +1.9%(完)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广