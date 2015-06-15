澳新经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- -1.5% 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 盈余2.35 赤字31.9 截至3月31日年度经常帐 赤字91.0 赤字78.2 6月17日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.0% +3.5% 6月18日(四) 暂无重要经济指标预定公布 6月19日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月22日当周 6月21日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心指数 第二季 -- 117.4 6月22日(一) 暂无重要经济指标预定公布 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +1.9%(完)