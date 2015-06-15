中国股市：沪综指早盘收跌1.5%，流动性收紧致场内避险情绪升温

路透北京6月15日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌1.5%。分析师指出，6月底整个金融体系资金需求增加，上周末监管层出台两融管理办法意在对资金杠杆逐渐控制，本周新股申购加之端午小长假也加剧了对资金面的扰动，短中期多重因素预示流动性将有所收紧，场内避险情绪有所升温。

沪综指 早盘收报5,086.80点，跌79.55点或1.54%；上证A股今日早盘成交6,467亿元人民币，上日为10,534亿元。

“一个是流动性，一个是消化获利盘。”首创证券策略分析师邵帅说。

他认为，近期大盘股连续发行上市可能成为新常态，新股抽离资金的累积效应对市场逐渐显现。目前流动性趋近和消化获利盘压力致大盘整体处于高位整理期中，此前涨幅过大的部分创业板股票仍有调整需求。

创业板指数P 早盘收跌143.78点，跌3.687%。

中国证监会周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿。该新版监管办法在允许两融合约合理展期、放宽投资者参与两融业务门槛等同时，亦提出新的监管要求，包括证交所将建立风控指标浮动管理机制，券商两融业务规模不超过其净资本四倍等。

有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为周四（18日）。 江苏银行发行预披露文件，预计发行不超过25.97亿股股份，并有望率先启动第二波城商行上市潮。